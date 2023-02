Sant’Agata di Militello, Tatami di Kickboxing 2ª fase: campionato regionale giunto al termine

21 Febbraio 2023 11:12

Il Campionato Regionale Tatami di Kickboxing 2ª fase, per la qualificazione al “Criterium” (gara nazionale per l’accesso alla Squadra Italiana di Kickboxing) è giunto al termine. La macchina organizzativa ha superato se stessa, si è dimostrata un treno inarrestabile, guidata dal Maestro Carmelo Strano (Presidente della Federkobat Sicilia) coadiuvata dal Maestro Angelo Cirilla (ASD Contact) e dalla Dottoressa Maria Rosaria Catalioto (SSD Wellnext). Sotto tutti i punti di vista, l’evento svoltosi all’interno del “PalasportMangano” è stato un successo, forse, inaspettato.

Anche i numeri sono stati dalla parte degli organizzatori: dalle 9 provincie Siciliane si è riversato a Sant’Agata di Militello un fiume di persone, più delle più rosee previsioni, e le gare si sono svolte all’insegna della pura sportività. I fighters siciliani nelle varie discipline suddivise per sesso, età, cinture e peso hanno staccato il biglietto per la sfida ad aprile a Jesolo (Criterium) con i loro omologhi del resto d’Italia per poter vestire i colori Azzurri Tatami Sport nel mondo, per portare alto il nome della Sicilia nel panorama internazionale. Con un po’ di campanilismo andiamo a vedere i risultati del “Team Cirilla” che ha colto l’occasione per festeggiare i 30 anni di attività regalandosi un significativo medagliere (3 ori; 4 argenti; 3 bronzi).

Tutti i Kickboxer più piccoli, dai 6 ai 9 anni, dilettandosi e divertendosi nelle esibizioni di “Demo Fight” hanno avuto il plauso di tutti i presenti e portato a casa una medaglia che ricorderanno negli anni a venire ed è bene menzionarli uno per uno: Raffaele Prantera, Gaia Cartella, Francesca Mia Giannetto, Crystel Orifici, Vincenzo Barbera, Gabriele D’Amico, Mattia Gennaro, Benedetto Morello, Lorenzo Palazzolo, Alessio Pandolfino, Riccardo Lorenzo Picilli, Giuseppe Ezechukwu Russo Ciarra, Giorgio Urso, Manuel Valenti Pettino.

La cintura Marrone Antonino Macaluso nella disciplina Point Fighting -52 ha ottenuto la medaglia d’argento;

La cintura Blu Lucrezia Librizzi nella disciplina Point Fighting -55 ha ottenuto la medaglia d’argento;

La cintura Blu Jacopo Zingales nella disciplina Point Fighting -47 ha ottenuto la medaglia d’argento;

La cintura Verde Sara Grana’ nella disciplina Point Fighting -50 ha ottenuto la medaglia di bronzo mentre nella disciplina Light Contact -50 ha conquistato la medaglia d’oro;

La cintura Verde Letterio Inferrera nella disciplina Point Fighting 45+ ha ottenuto il quinto posto;

La cintura Verde Palazzolo Francesco nella disciplina Point Fighting 45+ ha ottenuto la medaglia di bronzo;

La cintura Verde Mattia Russo nella disciplina Point Fighting -35 ha ottenuto la medaglia d’oro;

La cintura Arancione Simone Licciardello nella disciplina Kick Light -80 ha ottenuto il quinto posto;

La cintura Arancione Emanuele Puleo nella disciplina Kick Light 90+ ha ottenuto la medaglia di bronzo;

La cintura Gialla Basile Antonino nella disciplina Kick Light 6+0 ha ottenuto la medaglia d’argento;

La cintura Gialla Paolo Calcò nella disciplina Point Fighting -40 ha ottenuto la medaglia di bronzo;

La cintura Gialla Rosario Catalano nella disciplina Point Fighting 45+ ha ottenuto il quinto posto;

La cintura Gialla Sebastiano Galati Pricchia nella disciplina Point Fighting -30 ha ottenuto la medaglia d’oro.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che con il loro supporto hanno reso tutto questo possibile (in ordine alfabetico): Officina Auto Agnello Revisioni; Ottica Armaro; Be Your Event; Infissi e Porte Belfiore Antonio; Abbigliamento Camomilla; Dea Impianti Tecnologici; Edilres Ceramiche, Arredo Bagno e Sanitari; Esso Area di Servizio; Fast Print; La Brasserie; Impresa di Pulizie La Splendente; Fratelli Lo Vano Automobili; Caffè Lavazza/Nims; Okinanawa Kick&Fit; Padel Sant’Agata; Parafioriti Costruzioni; Abbigliamento Pippo Sirna; Ristorante Pizzeria Tano; Wellnext Sport Club. Grazie a tutti per aver partecipato a questo evento agonistico e aver apportato con la vostra presenza reale e/o virtuale un contributo affinché la Sicilia sia UNICA/UNITA nello Sport in cui o si Vince o si Impara.