Sant’Agata di Militello: controlli dei Carabinieri, 2 denunce | DETTAGLI

18 Febbraio 2023 14:20

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, in concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale, hanno intensificato i controlli nel territorio di competenza, volti alla prevenzione dei reati predatori, alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada. In particolare, i servizi hanno riguardato prevalentemente le zone interessate dalla c.d. movida lungo la fascia costiera compresa tra i comuni di Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello, con particolare attenzione rivolta al controllo della circolazione stradale, mediante l’attuazione di posti di controllo, predisposti anche nelle ore notturne, lungo le arterie stradali maggiormente trafficate. Sono stati pertanto controllati 34 veicoli e 86 persone con la contestazione diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui l’uso del cellulare alla guida, la mancata revisione periodica dei veicoli e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno deferito alla Procura della Repubblica di Patti, un 23enne poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All’esito della perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e di circa 60 grammi di hashish trovata dai militari, unitamente ad un bilancino di precisione, dopo aver perquisito anche la sua abitazione. Inoltre, un 51enne, verosimilmente in stato di ebrezza alcolica, è stato deferito per rifiuto di sottoporsi all’accertamento mediante apparecchiatura alcoltest, che ha comportato anche il sequestro amministrativo del mezzo. Infine, nell’ambito dell’attività antidroga, tre giovani di età compresa tra i 22 ed i 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di complessivi 12 grammi circa di marijuana e hashish, detenute per uso personale.