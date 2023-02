Sant’Agata di Militello, manca poco all’inizio del Campionato Regionale Tatami di Kickboxing 2ª fase

17 Febbraio 2023 11:04

Mancano poche ore… all’inizio del Campionato Regionale Tatami di Kickboxing 2ª fase, per la qualificazione al “Criterium” (gara nazionale per l’accesso alla Squadra Italiana di Kickboxing). La macchina organizzativa capitanata dal Maestro Carmelo Strano (Presidente della Federkobat Sicilia) coadiuvata dal Maestro Angelo Cirilla (ASD Contact) e dalla Dottoressa Maria Rosaria Catalioto (SSD Wellnext) va spedita per garantire da tutti i punti la riuscita dell’evento all’interno ma anche all’esterno del “PalasportMangano” in cui domenica si terrà la competizione regionale di Kickboxing.

Dalle 9 province Siciliane è previsto che si recheranno a Sant’Agata di Militello circa 2.000 persone tra giudici, atleti, coach, accompagnatori e pubblico. Oltre 300 le iscrizioni provenienti da 24 palestre che si contenderanno il gradino più alto del podio nelle varie discipline suddivise per sesso, età, cinture e peso. I migliori fighter della Nostra Isola, dal 23 al 26 marzo a Jesolo (VE), sfideranno i loro omologhi del resto d’Italia per poter vestire i colori Azzurri Tatami Sport nel mondo (Criterium). A partire dalle ore 10.00 all’interno del “PalasportMangano” su 5 tatami, si susseguiranno oltre 220 incontri che proclameranno i vari vincitori. Un tatami sarà riservato alla “Coppa del Tirreno” gara preagonistica sperimentale per i fighter più giovani dai 6 ai nove anni che si renderanno cooprotagonisti in un’esibizione di “Demo Fight”.