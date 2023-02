Sanremo, precisazioni sull’invito a Zelensky: non interverrà in video

6 Febbraio 2023 13:33

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky non interverrà in video a Sanremo, ma invierà un testo che sarà letto dal conduttore Amadeus. Cambio di programma, dunque, nella scaletta del Festival, che comincerà domani. Niente intervento in video per Zelensky. Le sue parole verranno espresse attraverso un testo che leggerà Amadeus. “Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo”. Queste le parole del direttore dell’Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta.

Smentita, in realtà, l’ipotesi video. “Zelensky – ha precisato Amadeus – non aveva detto ‘sarò in presenza o in video’. Lo abbiamo pensato noi, poi attraverso l’ambasciatore abbiamo saputo che aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell’Ariston”.