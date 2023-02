Sanremo 2023, il programma della 4ª serata: scaletta, co-conduttrice, ospiti e a che ora finisce

10 Febbraio 2023 11:06

Ci avviciniamo alla conclusione di Sanremo 2023. Questa sera, venerdì 10 febbraio, al via la quarta e penultima serata del Festival che, come sempre, è una delle più attese: la serata duetti. Sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti e 28 i cantanti in gara, accompagnati da ospiti, con cover di canzoni anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000. La classifica sarà composta da: Sala Stampa (incidenza del 33%), Giuria Demoscopica (incidenza del 33%) e Televoto (34%).

Co-conduttrice e ospiti

Alla co-conduzione, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà Chiara Francini, famosa e simpatica attrice fiorentina vista al cinema, in teatro e sul piccolo schermo tra fiction, programmi e pubblicità. Fra gli ospiti Peppino Di Capri e il cast della serie RAI “Mare fuori”. Takagi & Ketra faranno scatenare la Costa Smeralda, La Rappresentante Di Lista si esibirà invece a Piazza Colombo.

Scaletta cantanti in gara serata cover