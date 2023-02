Allarme a Sanremo: sospetto pacco bomba vicino all’Ariston

10 Febbraio 2023 18:55

Allarme a Sanremo, dove in questi giorni si sta svolgendo lo storico Festival della canzone, che questa sera vedrà esibirsi i duetti. Ci sarebbe, infatti, un sospetto pacco bomba vicino all’Ariston. Si tratterebbe di un ordigno rudimentale in una piccola traversa di via Fiume, strada del centro città a circa 700 metri dal teatro Ariston. Le forze dell’ordine stanno operando dopo aver accertato che non esiste il rischio di una deflagrazione. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto dimostrativo.

Secondo indiscrezioni in attesa di conferma, all’interno del pacco sarebbe stato trovato circa un chilo di polvere da sparo e degli oggetti metallici. La zona è stata messa in sicurezza ed è inaccessibile.