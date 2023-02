Sanremo lascia la Rai? Il Comune conferma: c’è l’offerta di una nuova cordata

9 Febbraio 2023 15:37

L’accoppiata Sanremo-Rai, uno dei binomi storici della tradizione televisiva italiana, potrebbe sciogliersi nel prossimo futuro. La gestione del Festival della Canzone Italiana potrebbe passare presto di mano. La conferma arriva dall’assessore al turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi, che ha confermato l’offerta di una cordata per l’organizzazione e la trasmissione della kermesse canora.

“La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento“, ha dichiarato Giuseppe Faraldi.