Sanremo 2023, la stoccata di Ultimo: “sennò erano cazzi loro”, la reazione dopo il 4° posto

12 Febbraio 2023 17:52

“Fratelli miei, vi voglio bene. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa“. Si è espresso così Ultimo in una storia Instagram pubblicata dopo il verdetto relativo al vincitore di Sanremo. Il giovane cantante romano è riuscito ad entrare nella finale a 5 dalla quale sarebbe stato decretato il vincitore (Mengoni), ma si è classificato solo al quarto posto.

Un risultato che ha deluso le grandi aspettative della vigilia: Ultimo era, infatti, considerato il favorito numero 1 alla vittoria insieme a Marco Mengoni. “Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz… loro. Sto scherzando“, ha aggiunto in riferimento allo scambio polemico avuto con i giornalisti nella finale di Sanremo 2019 quando si classificò secondo alle spalle di Mahmood.