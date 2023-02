Sanremo 2023, la spiegazione del freestyle di Fedez: 2 politici, Gianluca e il Codacons. Ecco a chi si riferiva

9 Febbraio 2023 12:05

Un Festival ad alto tasso di polemica. Le prime due puntate di Sanremo 2023 sono state precedute e accompagnate da diversi argomenti scottanti che hanno fatto sprecare fiumi di inchiostro sui giornali. Dopo il “Blanco gate” della prima serata, nella seconda ha fatto molto discutere la performance di Fedez. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, ha cantato un freestyle polemico che, apparentemente, non era stato comunicato alla RAI.

“Appellandomi all’articolo 21 della Costituzione citato anche da Benigni, mi assumo la responsabilità di quello che ho detto. Il testo della canzone non era stato preannunciato allo staff Rai“, ha dichiarato a fine esibizione il cantante. Il testo, come spesso accade in questo tipo di prodotto musicale, è ricco di punchline, ovvero frasi ad effetto che colpiscono i diretti interessati.

La prima citazione è a Matteo Messina Denaro e al fatto che si sia fatto arrestare di proposito “decido io quando venire bro me lo preparo“. Più leggera la citazione a Vittoria dei Maneskin e al suo “free de nipple”, la propensione della ragazza a suonare spesso a seno (s)coperto solo da un copri-capezzolo. Da qui in poi il livello degli attacchi si alza. “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite“, in riferimento alla polemica aperta da Maddalena Morgante, deputato di FdI, che aveva chiesto l’esclusione del rapper. “Forse è meglio il viceministro vestito da Hitler“, con tanto di foto a corredo del viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, ritratto in uno scatto personale vestito da nazista.

Politica ancora nel mirino nella frase “purtroppo l’aborto è un diritto: sì ma non l’ho detto io, lo ha detto un ministro“. Il riferimento è al ministro della Famiglia Eugenia Roccella che, alla domanda “l’aborto fa parte di una delle libertà delle donne?” rispose: “purtroppo sì e non è una bella cosa. Non lo consideravo una bella cosa neanche quando combattevo per avere una legge. La 194 è una buona legge molto equilibrata però le donne non sono felici di abortire“.

“Ciao Codacons guarda come mi diverto” riprende le varie diatribe (anche legali) avute fra il rapper e l’ente. Per concludere una citazione di tutt’altra natura, più intimistica, legata alla sua lotta contro il cancro e al “ricordo di Gianluca (Vialli) che porto su questo palco“.

Il testo del freestyle di Fedez a Sanremo 2023

“È il ritorno del coglione sulla traccia

ma quello a cui nessuno l’ha mai detto in faccia

che non è un fake e non fa i video con la scaccia

vieniti a prendere il perdono dalle mie braccia

scendo da un catamarano con la carta in mano

sono Napoleone con la sindrome del nano

decido io quando venire bro me lo preparo

come Matteo Messina Denaro

secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin

free the nipple come Vittoria dei Maneskin

frate non sei primo in niente se sei primo in Fimi

che nella vita tutto ha un prezzo, anche gli streaming

se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite,

forse è meglio il viceministro vestito da Hitler

purtroppo l’aborto è un diritto: sì ma non l’ho detto io

lo ha detto un ministro.

volte anche io sparo cazzate ai quattro venti,

ma non lo faccio a spese dei contribuenti

perché a pestare merde sono un esperto:

ciao Codacons, guarda come mi diverto!

vabbè, sdrammatizziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro

sono andato in tele e ho pianto: se penso a chi mi ha dato

la forza, guardo in alto e il ricordo di Gianluca che porto su questo palco”.