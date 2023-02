Sanremo 2023, il seno di Chiara Ferragni e la scenata di Blanco fanno il botto: share pazzesco, non accadeva dal 95

8 Febbraio 2023 13:12

L’importante è che se ne parli? Nel male e nel bene, Sanremo resta sempre sotto i riflettori e continua a farla da padrone nel prime time televisivo italiano. La prima serata di ieri ha totalizzato il 62,4% di share battendo non solo tutte le precedenti edizioni condotte da Amadeus, sempre positive in termini di ascolti, ma toccando una cifra che non si vedeva dal 1995, dall’edizione condotta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi che totalizzò il 65,1%.

Oltre alla curiosità di ascoltare le canzoni in gara, il merito è senza dubbio dovuto al nude look di Chiara Ferragni e alla scena di Blanco che ha distrutto la scenografia dell’Ariston durante la sua esibizione. Due episodi divenuti ben presto virali e che hanno contribuito a tenere alta l’attenzione degli spettatori.

“Il picco in spettatori si è avuto alle 21.37, quando Chiara Ferragni presentava Mr. Rain, con 16.470.000 spettatori. Il picco di share, a un soffio dal 70%, 69,22%, con numeri che negli anni scorsi si avevano nella finale, all’1.14 quando Amadeus ha lanciato la clip di recap delle canzoni in gara“. Lo ha spiegato il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta, in conferenza stampa al Casinò commentando i dati di ascolto della prima serata del Festival.

“Quello sugli ascolti è un dato straordinario che ha lasciato molto sorpresi anche noi, è un dato di share per cui bisogna tornare indietro al 95, quando la tv era altra cosa. – ha aggiunto Coletta – È molto bello che tutto il Paese si sia sintonizzato su questo debutto così straordinario, fatto soprattutto di valori e di musica. Complessivamente la serata ha avuto il 62,45% di share, con una media di quasi 10,8 milioni di spettatori e un’età media di 53 anni, che è il dato più interessante per la generalista e soprattutto per l’ammiraglia che ha solitamente un target più alto. La serata è durata 27 minuti in più rispetto allo scorso anno. È un dato davvero straordinario, ieri davanti alle tv le ragazze tra gli 8 e i 14 anni erano il 78,82% del campione totale. Nella fascia 25-34 abbiamo la media complessiva del 71,12%. Tra i laureati abbiamo oltre il 70% con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno“.