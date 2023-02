Sanremo 2023, svelata la scaletta della 1ª e della 2ª serata: l’ordine di esibizione dei cantanti

6 Febbraio 2023 15:51

Ci siamo quasi. Siamo alla vigilia di Sanremo 2023, 73ª edizione del Festival della canzone italiana che prenderà il via nella serata di domani. Tanta l’attesa per la kermesse canora che, anno dopo anno, tiene incollata davanti ai teleschermi milioni e milioni di italiani ottenendo un grande successo anche al di fuori dei confini nazionali. Novità importante per l’edizione di quest’anno: svelate subito le scalette delle prime due puntate.

La scaletta della 1ª serata di Sanremo 2023

La serata inaugurale, quella di domani, martedì 7 febbraio, si aprirà con un grande nome della musica italiana. La prima ad esibirsi fra i cantanti in gara sarà, infatti, Anna Oxa. Presenti big del calibro di Mengoni, Ultimo, Elodie, ma anche l’estroso Gianluca Grignani e i mitici Cugini di Campagna. Gli ospiti della serata saranno invece Elena Sofia Ricci, i Pooh, Mahmood e Blanco. Piero Pelù si esibirà dal Suzuki stage, mentre Salmo dalla nave Costa Smeralda. Chiara Ferragni affiancherà Amadeus nella conduzione.

L’ordine di esibizione dei cantanti:

Anna Oxa

gIANMARIA

Mr. Rain

Marco Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma_Cose

Elodie

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Gianluca Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

La scaletta della 2ª serata di Sanremo 2023

Nella seconda serata, quella di mercoledì 8 febbraio a rompere il ghiaccio sarà il giovane Will. Fra le esibizioni più attese quelle di Giorgia, Articolo 31, Lazza, Colapesce e Dimartino. Ma c’è tanta curiosità anche per il controverso Rosa Chemical. La giornalista Francesca Fagnani sarà la co-conduttrice. Gli ospiti saranno Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano.

L’ordine di esibizione dei cantanti: