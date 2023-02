Sanremo 2023, Fedez cita il viceministro Bignami “vestito da Hitler”: la risposta di Salvini

9 Febbraio 2023 13:24

“Ieri non ho visto Sanremo“, afferma Matteo Salvini, così come la sera precedente. Impegni di lavoro per il vicepremier, che aveva però criticato la scelta di invitare Roberto Benigni per un monologo sulla Costituzione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega aveva invitato anche Paola Egonu, co-conduttrice della puntata di questa sera, a non portare il tema razzismo sul palco dell’Ariston.

Seppur impegnatissimo, dunque, Salvini si informa ugualmente su ciò che accade al Festival e avrà sicuramente sentito il freestyle di Fedez. Ne parlano tutti, l’attacco è stato perentorio, tanto che la RAI è stata costretta a dissociarsi e lo stesso rapper ha ammesso di non aver informato l’emittente in anticipo e di assumersi le responsabilità di quanto dichiarato.

Una delle frasi più forti è stata “se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite / forse è meglio il viceministro vestito da Hitler“, riferimento a una reale foto del viceministro Bignami (portata sul palco) vestito da nazista. Nella stessa frase anche un riferimento alla polemica di FdI nei confronti del rapper gender fluid Rosa Chemical.

“Con i problemi che hanno gli italiani e con l’impegno che ho da ministro non ho tempo e voglia di fare polemica. – ha dichiarato Salvini – Rispetto il lavoro di tutti ma vedere un tizio che sale sul palco e spacca i fiori – aggiunge con riferimento al gesto di Blanco – mi è dispiaciuto. Temo che i problemi veri, almeno quelli di cui mi occupo, sono altri“.