Sanremo 2023, Salvini accende la miccia: scoppia la polemica Egonu-razzismo

8 Febbraio 2023 16:17

“Egonu? Grande sportiva, grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti“. È quanto dichiarato da Matteo Salvini ai microfoni di “Non Stop News” su RTL 102.5. Il vicepremier ha commentato la presenza di Paola Egonu, stella della pallavolo italiana, come co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2023.

Il riferimento è all’episodio accaduto con la Nazionale di Volley qualche mese fa, quando Paola Egonu, fra le lacrime, decise di lasciare la maglia azzurra per dei commenti razzisti a suo carico pronunciati da alcuni tifosi. Secondo Salvini quello italiano “è un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti. Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno“.