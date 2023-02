Sanremo 2023, Salvini: “Egonu inopportuna. Festival ricordi vittime delle foibe”

10 Febbraio 2023 13:05

“Le parole di Paola Egonu sono state per me inopportune. Non l’ho sentita, non ho visto il Festival, è una grande atleta, ma credo che parlare di un’Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani“, è quanto dichiarato da Matteo Salvini, ospite a “Buongiorno Lombardia” su Telelombardia in proposito dell’intervento di Paola Egonu a Sanremo 2023.

Salvini ha anche faccio riferimento alla Giornata del Ricordo dedicata alle vittime delle foibe. “Mi auguro che essendo una giornata importante per milioni di italiani il festival della canzone italiana dedichi qualche secondo a questa pagina tragica di storia italiana. Conto che il ricordo ci sia. L’importante – ha sottolineato Salvini – è che si ricordino queste centinaia di migliaia di italiani massacrati, trucidati e costretti a scappare solo perché italiani e non comunisti“.