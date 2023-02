Sanremo 2023, Blanco avrebbe dovuto fare tutt’altro: il retroscena di Amadeus dopo la follia

8 Febbraio 2023 12:08

Quattordici cantanti in gara, ma a rubare la scena è stato uno degli artisti fuori dalla competizione. Blanco, vincitore della passata edizione di Sanremo, è tornato a esibirsi con una delle ‘performance’ più virali degli ultimi anni. Purtroppo in negativo. Il giovane cantante ha avuto un problema con il ritorno audio in cuffia, si è spazientito e ha dato, letteralmente, di matto.

Scenografia distrutta, gli splendidi fiori di Sanremo presi a calci, vasi alzati di peso e ridotti in mille pezzi, spintoni ai musicisti: il palco dell’Ariston ridotto a una discarica. Conclusa la canzone, che non è stata nemmeno cantata, il pubblico lo ha riempito di fischi. Amadeus ha cercato di salvare il salvabile, proponendogli anche di cantare la canzone, con calma, successivamente: seppur il cantante abbia acconsentito, cercando di giustificarsi (in realtà neanche più di tanto), i fischi del pubblico hanno, probabilmente, fatto cambiare idea.

Nel “Dopo Festival”, in compagnia di Fiorello, Amadeus ha provato a fare chiarezza sulla situazione. “In realtà lui (Blanco) avrebbe dovuto fare delle cose con i fiori – ha svelato Amadeus – si sarebbe dovuto rotolare tra i fiori durante la canzone ‘L’isola delle rose’. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le cose sul palco, non capivo perché lo facesse: nel nostro box, l’audio non era perfetto. Subito dopo mi hanno mandato sul palco dicendomi ‘vedi che puoi fare’, ma in quel momento non avevo capito ciò che stesse realmente accadendo, e tanto meno la reazione di Blanco”.