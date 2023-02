Sanremo 2023, cambiano le quote dei favoriti dopo la seconda serata: che botta per Ultimo e Giorgia

9 Febbraio 2023 16:21

“Stasera momento importante perché si vedono tutti e 28 i cantanti in gara. Sono curioso di vedere l’esito del voto di stasera con l’apporto del televoto e della demoscopica. Dal primo posto al 28esimo ci sono poche migliaia di voti di differenza tra il primo e l’ultimo mentre tra il primo e il secondo una ventina di voti. Tutto può accadere“, ha sottolineato Amadeus anticipando il programma della 3ª serata di Sanremo 2023.

Si rivoluzionano le quote Eurobet dopo le prime due serate della kermesse canora che hanno visto esibirsi tutti i 28 artisti in gara. Marco Mengoni resta favorito per la vittoria finale, la quota del suo trionfo scende da 3.50 a 1.50. Acquistano fiducia Colapesce Dimartino (da 15.00 a 6.00) e Madame (da 17.00 a 6.00). A seguire Lazza (da 11.00 a 9.00), Elodie (da 12.00 a 11.00) e Mr Rain (da 81.00 a 13.00). Salgono invece le quote per “Alba” di Ultimo che passa da 4.00 del pre Festival a 13.00 del post esibizione. Poi Tananai (da 26.00 a 15.00) e Coma Cose (da 51.00 a 16.00) vedono abbassarsi le rispettive quote. Magnifica la voce di Giorgia, ma il pezzo non convince così la quota lievita da 4.00 del pre Sanremo al 21.00 del post esibizione. Riporta l’Agenzia Agimeg.

Anche il trionfo di Rosa Chemical si gioca a 21.00, bancato a 81.00 invece prima della performance. Quote decisamente più alte per la vittoria di Mara Sattei, che sale da 17.00 a 41.00. Gli Articolo 31 si commuovo ma non convincono, la loro vittoria come quella di Leo Gassman vale 51.00, ma scende per entrambi rispetto alle quote 61.00 e 101.00 precedenti la kermesse canora. A seguire Colla Zio (da 81.00 a 61.00), I Cugini di Campagna (che passano da una quota a 201.00 a 71.00), Paola e Chiara (da 151.00 a 71.00).

Quota più alta anche per Ariete, il trionfo per lei non è bancato più a 26.00 ma bensì a 81.00, come Gianluca Grignani (che passa da 31.00 a 81.00). Anche la vittoria di Levante e dei Modà vale ora 81 volte la posta, partiva da 41.00 per entrambi pre esibizione. Le quote per la vittoria di gIANMARIA passano da 41.00 a 101.00. Si confermano quote stellari invece per il trionfo di LDA (da 121.00 a 151.00), Anna Oxa (da 101.00 a 201.00), Olly (che rimane a 201.00), Shari (da 101.00 a 201.00), Will (che rimane a 201.00) e Sethu (da 201.00 a 251.00).