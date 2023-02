Sanremo 2023, il programma della finale: scaletta, co-conduttrice, Zelensky e a che ora finisce

11 Febbraio 2023 10:23

Ci siamo! La serata finale di Sanremo 2023 sta per arrivare. Partito il countdown per l’ultima notte della 73ª edizione del Festival della Canzone Italia che, dopo il successone della serata duetti che ha totalizzato 11.1 milioni di telespettatori e il 66.5% di share, si appresta a chiudere col botto decretando il tanto atteso vincitore.

I favoriti? Sembra profilarsi una lotta a due fra Marco Mengoni e Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Tananai outsider, ma partono indietro. Come sempre, sarà il voto del pubblico da casa a fare la reale differenza.

Co-conduttrice e ospiti

Dopo il successo della prima serata, ritorna alla co-conduzione Chiara Ferragni. Ospiti musicali i Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni, oltre all’attrice Luisa Ranieri che interpreta “Lolita Lobosco” nella fiction Rai “Le indagini di Lolita Lobosco”. Grande attesa per il messaggio del presidente Volodymyr Zelensky che verrà letto in diretta da Amadeus. Dalla Costa Smeralda si esibirà Salmo, da piazza Colombo Achille Lauro.

La scaletta dei cantanti della serata finale

Tutti e 28 i cantanti in gara per l’ultima volta, tanti ospiti, le varie premiazioni, i concitati momenti finali e l’esibizione del vincitore. Se tutto va bene, si toccheranno le 02:00 di notte anche per la puntata conclusiva, nella più rosea delle ipotesi. Non vorremmo essere nei panni di Fiorello! Di seguito la scaletta in ordine alfabetico, l’ordine di uscita corretto verrà comunicato nelle prossime ore come di consueto.