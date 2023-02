Sanremo 2023, il programma della 1ª serata: scaletta, co-conduttrice e un’attesa reunion

7 Febbraio 2023 10:57

Finalmente ci siamo: questa sera inizia Sanremo 2023! Ultimati i preparativi, composta la squadra del FantaSanremo, non resta altro che aspettare il momento in cui le luci del Teatro Ariston si accenderanno per la kermesse musicale più importante d’Italia. Le edizioni passate condotte da Amadeus sono state un successo in termini di numeri, pubblico e anche qualità.

Il conduttore siciliano è riuscito a svecchiare il format, far avvicinare i giovani, portare diversi generi musicali sul palco e coinvolgere i social. Il tutto mixato in un clima di divertimento e allegria grazie alla presenza di ospiti d’eccezione e co-conduttori di prestigio. Vediamo di seguito i dettagli della prima serata.

Co-conduttrice e ospiti

Ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione del Festival ci sarà sempre una figura femminile di spicco. Per la prima e per l’ultima serata toccherà a Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale famosissima in Italia e all’estero. Sul palco dell’Ariston si alterneranno diversi ospiti di grande caratura: i Pooh si ritroveranno per una storica reunion; Mahmood e Blanco torneranno a mettere i “Brividi” dopo la vittoria della passata edizione; Salmo si esibirà in collegamento dalla Costa Smeralda; Piero Pelù da Piazza Colombo; presente anche l’attrice Elena Sofia Ricci.

L’ordine di esibizione dei cantanti in gara

A rompere il ghiaccio sarà una veterana della musica italiana come Anna Oxa. Grande attesa per Marco Mengoni che sarà il quarto ad esibirsi, così come per Ultimo che canterà come 6°. I Coma_Cose precedono Elodie, mentre nella seconda parte della serata I Cugini di Campagna e Gianluca Grignani saranno il motivo per restare svegli fino a tarda notta. A chiudere la serata la straordinaria voce della giovane Mara Sattei, sorella dell’amato “Tha Supreme”.