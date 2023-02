Sanremo 2023, Paola Egonu polemica in conferenza stampa: “Italia paese razzista”

9 Febbraio 2023 13:35

Attesissima la terza serata di Sanremo 2023 con tutti e 28 i cantanti in gara e la prima votazione del pubblico da casa e della giuria demoscopica che rivoluzioneranno la classifica, già ieri, piena di grandi sorprese. Questa sera la co-conduttrice del Festival sarà Paola Egonu, famosa pallavolista italo-nigeriana che nei giorni scorsi ha fatto molto discutere per alcune dichiarazioni legate al razzismo.

La ragazza ha spiegato di avere timore di mettere al mondo un figlio “dalla pelle nera” per il rischio che possa subire le stesse cose che ha subito lei. Matteo Salvini, nella giornata di ieri, ha chiesto alla stessa Egonu di non definire l’Italia “razzista” e di non parlarne all’Ariston. Messaggio cestinato. In conferenza stampa la Egonu ha dichiarato: “l”Italia è un Paese razzista che però sta migliorando, non sono tutti razzisti o tutti cattivi. Non voglio fare la parte della vittima ma dire le cose come stanno. Nel mio monologo mi racconto e quindi parlerò anche di questo. Sono emozionatissima“.