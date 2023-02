Sanremo 2023, la sfuriata di Blanco invade i social: tutti i meme più divertenti | FOTO

8 Febbraio 2023 11:26

E’ diventata virale sui social. Nulla di strano. Era prevedibile, anzi, chissà che non sia stata tutta farina del suo sacco per far sì che si parlasse di lui in questa e nelle edizioni future. E’ il mondo nel 2023. Il riferimento è alla sfuriata di Blanco nella serata inaugurale di Sanremo 2023. Il vincitore della scorsa edizione (insieme a Mahmood), nel corso di un’esibizione riguardante il suo ultimo singolo, ha cominciato a sfasciare tutto ciò che si trovava intorno, tra cui i fiori presenti a terra e alle sue spalle. “Non sentivo in cuffia, ma mi sono divertito lo stesso”, ha ammesso davanti a un Amadeus sbalordito e di fronte a un pubblico che non ha affatto apprezzato, fischiandolo.

Ma il gesto, dicevamo, è comunque diventato virale, non passando inosservato al mondo dei social. Tantissimi, infatti, sono i meme venutisi a creare dopo quei pochi secondi di follia del cantante. Vince, ovviamente, l’ironia, anche se di fronte a quanto visto ieri c’è ben poco da ridere. A corredo dell’articolo alcune delle immagini più simpatiche.