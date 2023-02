Sanremo 2023, volano bicchieri nel backstage? Cosa è successo tra Madame, Anna Oxa e Ariete

10 Febbraio 2023 12:11

Sanremo cavalca l’onda di gossip e polemiche e continua a fare il pieno di ascolti. Nella terza serata in gara tutti e 28 i cantanti con una maratona durata ben oltre le due di notte. Ma mentre sul palco si alternavano le performance, nel backstage si sarebbe fatta incandescente. Ha preso piede un rumor che, se confermato, avrebbe del clamoroso: una lite con tanto di lancio di oggetti fra due cantanti indicate come A. e M.

Secondo le talpe sanremesi, spiega “La Repubblica”, le cantanti in questione sarebbero state Anna Oxa e Madame. All’origine del litigio dei futili motivi, qualcuno cita addirittura la vicenda del vaccino anti-Covid e il caso falsi green pass in cui è stata coinvolta la giovane cantante vicentina. Una discussione che si sarebbe conclusa con un lancio di bicchieri d’acqua. Voci diventate ben presto virali, ma che probabilmente non hanno un fondo di verità.

La manager di Anna Oxa ha, infatti, prontamente smentito: “ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa“. Fonti vicine ad Anna Oxa hanno precisato che la cantante non avrebbe mai incontrato Madame e che si sarebbe presentata all’Ariston alle 00.40, poco prima della sua esibizione, rendendo impossibile l’incontro-scontro. Anche lo staff di Madame ha negato tutto: “lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel FantaSanremo di Madame la Oxa è il suo capitano“.

Per concludere, anche lo staff di Ariete, finita in qualche rumor con la stessa Madame, ha precisato che le due sono molto amiche, ma non si sono incrociate dietro le quinte: per altro, Arianna Del Giaccio (vero nome di ariete), nel presunto momento del ‘fattaccio’, si sarebbe trovata ancora in albergo. Per concludere, è arrivata anche la smentita della Rai che ha bollato la notizia come una fake news alimentata dai social.