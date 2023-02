Sanremo 2023, Salmo scambiato per Blanco: “mi attacca gente di 70 anni”, cosa sta succedendo 

10 Febbraio 2023 16:26

Sanremo 2023 volge verso il termine con la serata cover prevista per questa sera, venerdì 10 febbraio, e la finalissima che avrà luogo domani sera, sabato 11 febbraio. Eppure sono ancora vivi gli strascichi della scottante polemica legata alla scena di Blanco che, nella serata inaugurale del Festival ha ben pensato di distruggere la scenografia che ne accompagnava l’esibizione a causa di un problema audio.

Chissà se Blanco ne pagherà le conseguenze o se le sta già pagando, quel che è certo è che ad avere una brutta gatta da pelare in questo momento è… Salmo. Cosa c’entra Salmo in tutto ciò? Il rapper sardo è stato vittima di uno scambio di persona e sui social sta ricevendo messaggi di sdegno e parecchi rimproveri. Un po’ di colpa potrebbe avercela Amadeus: al termine del pessimo show messo in atto da Blanco, infatti, il presentatore lo ha erroneamente chiamato Salmo, presente quella sera come ospite dalla nave da crociere Costa Smeralda. Possibile che qualcuno sia stato tratto in inganno.

“In questi giorni ho ricevuto messaggi da gente di 70 anni convinti che io fossi Blanco – ha scritto su Instagram il rapper sardo – ‘hai distrutto l’Ariston, vergognati. Con i soldi nostri’, ‘incivile hai rotto il microfono di Amadeus’, ‘questo è l’esempio che dai ai giovani’“.