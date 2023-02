Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha bestemmiato in diretta? Il cantante fa chiarezza

10 Febbraio 2023 11:32

Gianluca Grignani è stato uno dei protagonista della 3ª serata di Sanremo 2023. L’artista milanese ha cantato fra i primi, ma è stato costretto a fermarsi a causa di un problema audio. Grignani ha però risolto la situazione con grande umiltà, chiedendo scusa, per poi riprendere la propria performance e chiuderla con grande intensità. Sul finire della canzone ha mostrato la scritta “NO WAR” e ha poi lanciato i fiori al pubblico prendendosi gli applausi.

A proposito dei fiori, c’è un particolare episodio che ha fatto molto discutere. Sul web è iniziata a circolare la notizia di una possibile bestemmia del cantante proprio nel momento in cui è tornato sul palco a prendere i fiori. Lo stesso Grignani è intervenuto a fare chiarezza: “non so chi si é inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto“.