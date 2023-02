Sanremo 2023, Fiorello svela la ‘lettera’ di Zelensky: “italiani, vi libererò da Amadeus”

7 Febbraio 2023 16:41

Nuovo Sanremo, nuove polemiche. Sembra una legge non scritta del Festival: non c’è edizione che non venga preceduta da discussioni e dibattiti che, del resto, contribuiscono a tenere alta l’attenzione sulla manifestazione. Oltre al caso legato alla possibile esclusione di Rosa Chemical, ha fatto molto discutere la presenza ‘virtuale’ di Volodymyr Zelensky.

Il presidente ucraino si sarebbero dovuto collegare per un videomessaggio, ma dopo diverse reazione contrarie da parte della politica e dell’opinione pubblica, non ci sarà alcun intervento in diretta. Amadeus si limiterà a leggere una lettera scritta dallo stesso Zelensky e rivolta agli italiani.

Nella puntata odierna di “Viva Rai 2”, Fiorello ha ironizzato sulla vicenda citando un passaggio della suddetta lettera, inventato da lui, nel quale Zelensky afferma di voler liberare gli italiani dalla minaccia di… Amadeus: “buonasera popolo italiano. Il mondo in questo momento ha bisogno di pace, ma la pace è la cosa più difficile da conseguire. Io, Volodymyr Zelensky, vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano danno al processo di pace, nonostante i gravi problemi che affliggono il vostro paese. Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto ed aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri ormai da quattro anni e non vi fa dormire: Rita Amedeo Sebastiani, ma credo sia conosciuto da voi italiani con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano“.