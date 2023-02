Sanremo 2023, la classifica dopo la 3ª serata: è (quasi) tutto stravolto, c’è un balzo clamoroso 

10 Febbraio 2023 02:07

Metà Sanremo 2023 è già storia. Dopo le prime due ‘mezze serate’ arriva il giovedì, la maratona fino le 02:00 di notte con tutti e 28 i cantanti in gara. Dopo i voti della sala stampa nelle prime serate, entrano in gioco il pubblico da casa e la giuria demoscopica che stravolgono la classifica che, come preannunciato da Amadeus, vedeva distacchi minimi.

Cambia quasi tutto. Il ‘quasi’ è la prima posizione di Marco Mengoni che strappa un’altra standing ovation e resta al top. Alle sue spalle, forte dell’inizio al piano e del boost di una fanbase senza eguali fra gli altri cantanti, Ultimo: non ha convinto in nessuna delle due esibizioni, la demoscopica lo aveva messo in 10ª posizione, il pubblico lo alza fino alla seconda piazza. Terzo posto per Mr. Rain: la sua canzone fa presa sul pubblico generalista e, nel complesso, conferma la buona impressione della prima esibizione. Lazza e Tananai restano in alta classifica, scendono Madame e il duo Colapesce e Dimartino, così come Elodie e Giorgia che rischiano di uscire dalla top 10.

La classifica generale provvisoria dopo la 3ª serata di Sanremo