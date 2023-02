Sanremo 2023, dal bacio lesbo di Elodie al “Giorgia legalizzala”: Mengoni vince la serata cover | CLASSIFICA

11 Febbraio 2023 02:13

C’è il serio rischio che Marco Mengoni stravinca il Festival di Sanremo 2023. O forse chi vince la serata cover è poi destinato ad abdicare nella finalissima? Lo sapremo domani con certezza. Intanto, questa notte, Marco Mengoni si conferma l’uomo da battere della 73ª edizione del Festival. La sua “Due Vite” ha conquistato tutti nelle serate precedenti, ma anche nella notte dedicata ai duetti il cantante di Ronciglione non sbaglia un colpo.

La performance dell’iconica “Let it be“, impreziosita dalle voci soul del Kingdom Choir 13, è semplicemente sublime e conferma, a furor di popolo, il risultato delle serate precedenti. Primo posto con buona pace di Ultimo. Il giovane artista romano dà spettacolo insieme ad Eros Ramazzotti in un medley che mette a confronto due generazione e riceve un grande tributo in termini di applausi, ma vale solo il secondo posto.

Ricordiamo che da ieri, ovvero dall’entrata in gara di Giuria Demoscopica e Televoto, Ultimo è salito dalla 10ª alla 2ª posizione, vincendo la classifica del Televoto, mentre Mengoni ha trionfato nella Demoscopica. Si preannuncia una lotta a due in cui le fan base potrebbero fare la differenza.

Completa il podio Lazza che si affianca a due donne del calibro di Emma Marrone e la violinista Laura Marzadori interpretando una straordinaria versione di “La fine” di Nesli. Completano la top 5 il duetto fra Giorgia ed Elisa, due delle voci più belle della storia della musica italiana insieme in “Luce / Di sole e d’azzurro” e Mr. Rain, la vera sorpresa del Festival 2023, che con Fasma porta all’Ariston una versione 2.0 di “Qualcosa di grande” dei Lunapop.

Tanti i duetti degni di nota e soprattutto i momenti ‘da ricordare’ della serata. A cominciare dal bacio lesbo fra Elodie e la rapper Big Mama durante “American Woman” di Lanny Kravitz. Gli Articolo 31 cantano un medley dei loro più grandi successi insieme a Fedez e al momento di “Ohi Maria” mandano un messaggio al premier Meloni: “Giorgia legalizzala!”. Grignani insieme ad Arisa regala una versione davvero ‘particolare’ di “Destinazione Paradiso” che, nonostante il commento della cantante che ironizza “Gianluca abbiamo fatto un casino“, risulta sempre essere una delle canzoni più belle della musica italiana.

La top 5 della serata cover di Sanremo 2023