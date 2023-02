Sanremo 2023, chi è Francesca Fagnani? La ‘belva’ che ha fatto piangere Rocco Siffredi

8 Febbraio 2023 17:37

Dopo una prima serata col botto, premiata con uno share che non si vedeva dal 1995, nel bel mezzo del ‘Blanco gate’, Sanremo continua con la seconda serata, quella del mercoledì. Altri 14 cantanti in gara, nuovi ospiti e soprattutto una nuova co-conduttrice. Per sostituire Chiara Ferragni, che fra un nude look e un messaggio contro violenza e discriminazione (più di uno a dire il vero) si è messa sotto i riflettori, serviva una personalità forte, in grado di sfoderare gli artigli all’occorrenza, insomma una… belva.

La seconda co-conduttrice di Sanremo 2023 sarà infatti Francesca Fagnani, ormai conosciuta come la “belva” della Rai, soprannome mutuato da “Belve”, programma di successo nel quale la conduttrice rivolge una raffica di domande, alcune anche pungenti, a ospiti dello spettacolo, della politica o della cronaca conosciuti per la loro ‘personalità forte’. Un’intervista faccia a faccia che somiglia a un braccio di ferro, un salotto tv nel quale più di qualche vip ha il timore di entrare per non rischiare di rivelare le proprie fragilità.

Un esempio? Nella puntata del 15 novembre 2022, l’ospite in studio è stato Rocco Siffredi. Dopo una serie di domande spigolose, legate alla sua dipendenza dal sesso, il noto attore hard ha confessato: “uscivo e c’era di tutto, uomini, donne e trans, tutto quello che la dipendenza ti dà“, per poi aggiungere, fra le lacrime, di aver chiesto a Dio “di morire“, per liberarsi da questa malattia. Chissà che anche sul palco dell’Ariston la giornalista non porti i suoi tanto temuti sgabelli per intervistare, magari, proprio Amadeus?! Intanto conosciamola meglio

La carriera in tv e il compagno famoso

Nata a Roma il 25 novembre del 1976, Francesca Fagnani vanta una laurea all’università “La Sapienza” di Roma in Lettere con dottorato in filologia dantesca. Nel 2001 entra in RAI presso la sede distaccata di New York. Nella tv italiana debutta come giornalista in trasmissioni come Annozero, mentre uno dei primi programmi condotti personalmente dalla giornalista romana è “Il prezzo”: nel format intervistava giovani che scontano una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata.

Ironica, sorniona, graffiante e dallo spiccato accento romano, Francesca Fagnani appare spesso come opinionista nei programmi “Quarta Repubblica” e “Non è l’Arena” nei quali spesso tratta argomenti legati alla malavita romana. Il 30 novembre 2021 ha anche condotto una puntata di “Le Iene” con Nicola Savino. Dal 2013 è legata sentimentalmente al famoso giornalista Enrico Mentana. Della vita privata dei due si sa poco, lei si limita a dire che in casa parlano di tutto, ma mai di giornali, giornalismo e giornalisti. Come detto, dal 2018 è autrice e conduttrice di “Belve”, programma di successo che per 3 stagioni (2018-2019) è andato in onda sul “Nove” e poi dal 2021 si è trasferito su Rai 2.