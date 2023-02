Sanremo 2023, chi è Chiara Francini? Il particolare disturbo, il partner famoso e le drag queen

10 Febbraio 2023 18:26

Quarta e penultima serata di Sanremo 2023. La 73ª edizione del Festival della Canzone Italiana procede spedita verso la finalissima di domani con una classifica tutta da scrivere e che ieri ha subito pesanti stravolgimenti. Ma prima di tutto, una delle serate più attese di ogni edizione, quella dedicata alle cover e ai duetti. Tutti e 28 i cantanti in gara, tutti accompagnati da uno o più ospiti per un momento unico.

Sera dopo sera, sul palco dell’Ariston, si alterna una nuova co-conduttrice. Questa sera sarà il turno di Chiara Francini, attrice toscana che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi.

Vita privata

Nata a Firenze il 20 dicembre del 1979, Chiara Francini è cresciuta a Campi Bisenzio, ha frequentato lo stesso liceo di Matteo Renzi e si è laureata in Lettere Moderne, con il massimo dei voti, presso l’Università di Firenze. Fin da piccola ha sofferto di un particolare disturbo che prende il nome di eritema pudico. “Se mi trovo in una situazione imbarazzante all’improvviso divento rossa nel collo e poi sulle guance“, aveva spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’.

Un problema legato all’emotività che, fortunatamente, non la colpisce sul lavoro perchè “lì ho la situazione sotto controllo“, ma che a volte le fa qualche brutto scherzo nella vita privata: “negli anni ho imparato a riconoscere le situazioni ‘critiche’ e magari le evito, oppure lascio che mi si infiammi la faccia. Sono fatta così, mica posso farci niente“.

Nella vita privata è legata all’ex calciatore Frederick Lundqvist, con il quale è fidanzata da più di 15 anni. Bella, ironica e con un modo di fare un po’ svampito e un po’ sornione, ha dichiarato che porterà sul palco dell’Ariston se stessa e non un personaggio.

Cinema, romanzi e… drag queen

La carriera di Chiara Francini è iniziata nel teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Successivamente ha spaziato dal cinema al piccolo schermo. Tra il 2007 e il 2008 ha recitato in fil di successo come “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni, “Miracolo a Sant’Anna” con Spike Lee, “Maschi contro Femmine” e il sequel “Femmine contro Maschi” (2010-2011).

In tv ha condotto “Colorado”, ha preso parte alla fiction “Tutti pazzi per amore 2” ed è stata protagonista della pubblicità delle Gocciole Pavesi. Di recente è stata giudice, insieme a Tommaso Zorzi, di “Drag Race Italia“, reality show con protagoniste concorrenti drag queen che ha fatto successo prima su Discovery+ e poi su Real Time. Ha anche scritto tre romanzi che hanno riscosso un buon successo in termini di vendite: “Non parlare con la bocca piena”, “Mia madre non lo deve sapere” e “Un anno felice”.