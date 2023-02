Sanremo 2023, Blanco shock: “non sento la voce” e distrugge la scenografia tra i fischi | VIDEO

8 Febbraio 2023 00:19

Questa è peggio del litigio fra Morgan e Bugo. Scoppia il caso Blanco a Sanremo 2023. Dopo l’esibizione inaugurale in coppia con Mahmood, in grado di mettere ancora i “Brividi” a un anno di distanza, il giovane cantante si ripresenta da solo, sul palco, per cantare la sua ultima hit “L’isola delle rose“. Dietro di lui una splendida scenografia che ricrea un campo di rose con i bellissimi fiori di Sanremo.

A pochi istanti dall’inizio della canzone però, qualcosa va storto: Blanco urla di non sentire la propria voce, c’è un problema con l’audio. La canzone prosegue, la band suona. Lui decide di dare di matto: calci a ogni singolo fiore della coreografia, vasi di fiori alzati di peso e spaccati, l’intero palco dell’Ariston ridotto a una discarica. A fine esibizione una pioggia di fischi. Amadeus prova a salvare la situazione, il cantante risponde di essersi divertito ugualmente, del resto si tratta solo “di musica“. Il pubblico si oppone alla possibilità di farlo ricantare (e non ricanterà), lui replica ancora: “mi sono divertito lo stesso, è che non si sentiva la voce...”. Una caduta di stile da “Brividi”, ma senza Mahmood.