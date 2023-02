Reggio Calabria, un cittadino romantico: “per San Valentino bouquet ‘i mundizza’ dai Sindaci”

14 Febbraio 2023 12:10

Gli anniversari sono fatti per celebrare un evento importante e spesso nelle coppie dimenticarsi una data così significativa può portare a qualche guaio! Ma fortunatamente l’Amministrazione di Reggio Calabria non ha la memoria corta e riserva sempre un pizzico d’amore per i cittadini. Segnalata alla redazione di StrettoWeb una particolare ricorrenza che merita di essere celebrata a dovere.

Un cittadino di Terreti, a due anni dalla formazione di una discarica a lato della strada, ringrazia i Sindaci reggini per il dolce regalo di San Valendino che definisce un “profumato bouquet i mundizza che il Sindaco, il primo Sindaco F.F., il secondo Sindaco F.F. ci hanno regalato con profumi esotici e aromi speziati… Grazie Sindaci, speriamo di ritrovarlo per il prossimo San Valentino“.