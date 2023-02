1 Febbraio 2023 11:11

“San Giovanni in Fiore attendeva da anni un mammografo, e da oggi finalmente c’è. Con questa apparecchiatura sanitaria riusciremo a cambiare radicalmente la vita di tante persone, che da oggi potranno fare prevenzione grazie a questo strumento diagnostico. È una piccola cosa, non va celebrata in pompa magna, ma se lo si fa per primi – e dopo tanti anni di attese – diventa una grande conquista”. Sono queste le parole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.