San Fratello (Me): due persone denunciate e due giovani segnalati quali assuntori di droghe

Nell’ambito dello svolgimento della manifestazione carnevalesca che ogni anno a San Fratello vede la numerosa affluenza di persone provenienti da ogni parte della provincia, i Carabinieri della locale Stazione hanno intensificato i controlli, finalizzati a contrastare reati in genere soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, due individui di Sant’Agata di Militello sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Uno perché trovato in possesso di coltello di genere vietato e l’altro perché trovato in possesso di quattro dosi di hashish pronte per lo spaccio.

Inoltre, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina, detenute per uso personale.