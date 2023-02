Russia, novità nucleare: Putin pronto a schierare i temibili Sarmat

23 Febbraio 2023 11:05

La Russia presterà “maggiore attenzione” al potenziamento delle sue forze nucleari. È quanto dichiarato dal presidente Vladimir Putin durante un messaggio in occasione del Giorno dei difensori della Patria e a due giorni dal suo annuncio sulla sospensione della partecipazione al trattato Start. “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade nucleare“, ha affermato il presidente russo, aggiungendo che per la prima volta quest’anno saranno schierati i missili balistici intercontinentali Sarmat, un’arma in grado di trasportare più testate nucleari.

Secondo Mosca, l’Ucraina starebbe preparando una provocazione armata contro la Transnistria, regione separatista filo-russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che il piano di Kiev vedrebbe la partecipazione diretta di unità armate ucraine, compreso il battaglione Azov. “Secondo le informazioni disponibili, nel prossimo futuro il regime di Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria, che sarà condotta da unità delle sue forze armate, anche con il coinvolgimento dell’unità nazionalista di Azov“, ha dichiarato il ministero della Difesa su Telegram aggiungendo che il piano prevede di organizzare una presunta offensiva russa e per questo i sabotatori indosseranno uniformi militari dell’esercito di Mosca.