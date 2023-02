Russia, nuove minacce: “se Ucraina usa nucleare pronti a usarlo anche noi”

4 Febbraio 2023 18:45

“La risposta di Mosca agli attacchi di Kiev in Crimea o in qualsiasi altra regione russa all’interno del Paese sarà dura e convincente”. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, come riportato dall’agenzia Tass. “La nostra risposta può essere di qualsiasi tipo”, ha affermato, aggiungendo che “il presidente della Russia lo ha detto in modo abbastanza definitivo”. Secondo la dottrina nucleare russa – ricorda la Tass – la Russia può utilizzare armi nucleari se vengono utilizzate armi nucleari o di altro tipo contro la Russia o i suoi alleati.

“Tutta l’Ucraina che rimane sotto il governo di Kiev brucerà“ se nel Paese arriveranno altri carri armati occidentali, ha inoltre dichiarato Medvedev, aggiungendo che la fornitura di armi avanzate dagli Stati Uniti all’Ucraina non farà che innescare ulteriori rappresaglie da parte di Mosca.