“Il Ruby ter si conferma un flop per chi lo aveva teorizzato. Silvio Berlusconi è stato assolto, e questa è una bellissima notizia per Forza Italia e per il Paese“. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Resta l’amarezza per un processo che evidentemente non si doveva celebrare e per anni di fango e accuse infondate”, conclude l’esponente di Forza Italia.