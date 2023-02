Royal Party in centro a Reggio Calabria: Prince Harry fa festa con British School | FOTO

11 Febbraio 2023 09:46

London calling… Reggio Calabria risponde! Se siete fra i pochi che hanno preferito Sanremo alla serata di ih British School non sapete cosa vi siete persi, anzi… ve lo diciamo noi! Musica, drink, food e tanto divertimento, allegria e socialità in un ambiente interamente a tema Royal Family realizzato nei locali del Big Easy Music Club By Lievito.

Una serata aperta a tutti i reggini: ai fan della corona britannica, a chi vuole far pratica con il proprio inglese, ai semplici curiosi e anche a chi ha scelto di passare una serata diversa dal solito. Spritz e sfizioso finger food, chiacchiere e sorrisi, la possibilità di fare nuove amicizie e consolidare quelle già esistenti, ma soprattutto tante persone di diversa nazionalità, cultura e provenienza riunite a fare festa.

ih British School ha messo in mostra una capacità tutt’altro che scontata per una scuola d’inglese, quella di riuscire ad organizzare una vera e propria serata, in pieno centro a Reggio Calabria, legandola con successo alla cultura anglosassone che giornalmente aiuta a diffondere in città. Una doppia anima, didattica e sociale, che parte da lontano. Dalle “feste danzanti degli anni 60“, racconta Patrizia Quattrone, al party più moderno dei giorni nostri. “Parlare una lingua vuol dire socializzare, stare con gli altri. – spiega la direttrice dell’ih British School – Qui a Reggio non ci sono tante occasioni per praticare l’inglese e per noi è importante creare momenti in cui chiunque può relazionarsi in lingua inglese“.

Tanti gli eventi che hanno animato la serata strappando un sorriso a grandi e piccini: dai simpatici giochi a premi alla caccia al tesoro guidata dai corgi, i cagnolini che tanto amava la compianta Regina Elisabetta. E poi tanti gadget per una foto social da scattare insieme al Principe Harry, gettonatissimo fra le donne di tutte le età, presente al party in ‘carta e ossa’. La Royal Family attrae come una calamità anche dopo secoli di storia, resta sulla cresta dell’onda nonostante gossip e scandali, esporta il proprio marchio anche al di fuori dei confini britannici e tramite British School arriva a contatto anche con Reggio Calabria.

E per chi volesse fare il percorso inverso? Giù il visore VR, si parte per una straordinaria esperienza immersiva! Un viaggio fra le stanze di Buckingham Palace, maestose e ricche di segreti reali (ah se potessero parlare!), e le bellezze della Cattedrale di St. Paul verso le quali è impossibile non restare con il naso all’insù. Il tutto senza muoversi dal locale!

“La tecnologia è qualcosa che ci consente di parlare il linguaggio degli studenti, soprattutto dei più giovani, di motivarli. Ci consente di creare quell’esperienza che rende l’apprendimento memorabile e di lunga durata“, sottolinea Patrizia Quattrone evidenziando la particolare attenzione alle più moderne tecnologie legate all’apprendimento che ih British School non manca di fornire ai propri studenti. Nella nostra gallery e nel video sottostante il racconto di questa fantastica serata.