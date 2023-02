Rottamazione delle cartelle esattoriali, la Cisl di Messina ha istituito uno Sportello per i contribuent

24 Febbraio 2023 11:20

Il Caf Cisl di Messina comunica di avere istituito uno Sportello presso il quale i contribuenti potranno verificare la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate/Riscossione e presentare la richiesta di Rottamazione delle cartelle esattoriali con la possibilità di fruire degli altri servizi come rateizzazione e richieste di sgravio. Nella legge di Stabilità per l’anno 2023 (L. 29/12/2022 n. 197 ) sono state, infatti, inserite alcune misure agevolative per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali ricevute ed ancora non saldate, è previsto lo Stralcio dei carichi fino a mille euro: il 31 marzo 2023 verranno annullati in automatico i carichi fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi, l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) lo stralcio riguarda solo gli interessi. Gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione quater: Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022. Si pagano le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Le domande andranno fatte entro il 30 aprile e il versamento entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. Il Caf Cisl, a Messina, si trova presso il Centro Servizi di viale Europa 58, angolo viale San Martino e presso le sedi di Messina Nord (via Palermo 557), Messina Sud (via Marco Polo) e in tutte le sedi Caf Cisl di Messina e provincia