8 Febbraio 2023 17:01

Un gravissimo episodio si è verificato alla Stazione Termini di Roma. Un uomo di 46 anni, originario di Milano, è stato infatti accoltellato domenica sera nel corso di una rapina. Adesso risulta ricoverato in gravi condizioni. Per questa vicenda la polizia ha arrestato tre persone, tutte straniere e frequentatori abituali dello scalo ferroviario, per l’accusa di tentato omicidio.