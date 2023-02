A Roma un grande convegno sul Ponte: il prof. Siviero esalta la forza della grande opera “per la metropoli dello Stretto”

3 Febbraio 2023 18:16

Si è svolto questa mattina a Roma presso Palazzo Soderini – Sala Accademia di via Principessa Clotilde, un importante convegno dal tema “Ponte sullo Stretto, grandi opere e regole del gioco”. Al convegno hanno preso parte il Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Matilde Siracusano, il direttore generale per i sistemi informativi e statistici al Mit Mario Nobile, il Rettore dell’Università E-Campus Enzo Siviero, il Presidente ANPIT Federico Iadicicco, l’avvocato Tonucci & Partners Piergiuseppe Venturella, il tutto moderato dal giornalista di Sky Roberto Inciocchi.

Il Rettore dell’Università E-Campus Enzo Siviero parlando durante il convegno ha affermato che “sono un uomo del nord con il cuore che batte al sud, ho insegnato ponti agli architetti e continuo a insegnare ponti ai miei studenti dell’Università E-Campu e faccio decine e decine di tesi di laurea sui ponti. Che per fare le opere in Italia si debbano commisariare, significa che tutta la legislazione o quasi sui lavori pubblici, è un falso ideologico. I ponti hanno creato le premesse per lo sviluppo, le città sono nate sempre attorno ai fiumi. Il mitico Samonà, ex rettore della mia università iniziale, aveva già teorizzato la metropoli dello Stretto“.

Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, opera che nel corso degli anni è stata oggetto di forti dibattiti, spesso polarizzanti, la volontà politica del Governo in merito è quella di accelerare sul progetto che collegherebbe la Sicilia con il continente via ferro e su strada. Il Ministro Salvini a margine dell’ultimo Consiglio Ue ha infatti dichiarato: “L’obiettivo è, se tutto va come mi auguro e come l’Italia si augura, è partire con i lavori – entro due anni”.