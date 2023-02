Roberto Re a Reggio Calabria, è uno dei più noti life coach a livello internazionale

27 Febbraio 2023 15:43

Venerdì 3 marzo un grande evento Confcommercio, con la presenza a Reggio Calabria di Roberto Re uno dei più noti life coach a livello internazionale che, grazie al prezioso supporto di Progetto5, ha fissato nella nostra Città una delle 14 tappe del suo tour italiano “Come dare il meglio di te”. Il seminario è un’esperienza da vivere e, soprattutto per un imprenditore, un modo per uscire dal quotidiano e accendere luci e stimoli spesso sopiti e che, invece, vanno sempre alimentati. Tre ore per esplorare il potenziale di un imprenditore, gli obiettivi, le emozioni. Tre ore per condividere la carica, la mentalità, l’energia di Roberto Re. Tre ore per capire che la voglia di migliorarsi non deve mai mancare.

Entusiasta il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate “Noi imprenditori dobbiamo avere sempre l’ambizione a migliorare. A crescere. A volere di più. Accettando nuove sfide e ricercando nuovi stimoli. Roberto Re nella nostra Città è un’opportunità che i soci Confcommercio non possono lasciarsi sfuggire. Ed è solo l’inizio”. La Registrazione è obbligatoria. Per i soci Confcommercio che ne fanno richiesta allo 0965.330853 e fino a esaurimento posti pass di accesso gratuito.