Rixi ad Aci Castello: “con il Ponte sullo Stretto, Sicilia importantissima base logistica nel Mediterraneo”

16 Febbraio 2023 12:57

“Bisogna avere una visione di Paese nel suo complesso. La Sicilia è al centro del Mediterraneo, ha una base logistica importantissima“. Lo ha affermato il vice ministro alle infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, a margine del congresso nazionale della Filt Cgil in corso ad Aci Castello, nel Catanese.

“Stiamo valutando il rilancio del Ponte sullo Stretto – ha aggiunto Rixi – ma ci ci sono anche tante altre opere in Sicilia, come il collegamento tra Catania e Palermo ed i raddoppi ferroviari che servono per collegare il territorio siciliano e renderlo appetibile sia per gli insediamenti produttivi, ma anche per i flussi turistici. Negli ultimi anni – ha sottolineato il viceministro – abbiamo investito molto ad esempio sul porto di Palermo e stiamo cercando di fare lo stesso sugli altri scali siciliani. L’Italia sta guardando con grande attenzione perché il mediterraneo è il mare più trafficato e la Sicilia è nel posto il giusto”.