Il Messina Volley cede al tie-break contro il Genovese Volley Siracusa

6 Febbraio 2023 11:11

Il Messina Volley, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, cede al tie-break contro il Genovese Volley Siracusa, nel match della 12ª giornata del campionato di Serie C femminile. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo vanno avanti per due volte, ma vengono raggiunte e superate, sul filo di lana, nel quinto set.

Il primo set comincia in equilibrio fino allo strappo delle peloritane che produce il +4 (9-5) grazie al pallonetto di capitan Francesca Cannizzaro e l’ace di Giulia Spadaro. Mister Italia chiama la pausa e si viaggia con un elastico di più o meno un punto fino al 22-17 sancito da Michela Laganà, anteprima al secondo time-out ospite. Al rientro Valenti accorcia (-4; 23-19), ma Cannizzaro chiude il parziale a favore delle locali (25-19). Inizia in equilibrio anche il secondo set con il doppio vantaggio locale (8-6), sancito dal muro di Cannizzaro e l’ace di Giulia Mondello, a indurre coach Italia al time-out. Le ospiti trovano il pari (9-9), con il pallonetto di Laganà a riportare avanti le padrone di casa (+3; 17-14). Valenti e Caniglia riequilibrano il set (17-17) ed è adesso mister Cacopardo a chiamare la pausa. Valenti porta avanti il Siracusa (+2; 17-19) e Di Martino sigla il +3 (20-23), con Cacopardo a chiedere il suo secondo discrezionale.

Caniglia firma il set-point (+4; 20-24), ma il Messina Volley reagisce e il pallonetto di Gloria Scimone accorcia a -2 (22-24). Time-out ospite, ma il doppio muro di Laganà e Scimone rappresentano il pari (24-24). I vantaggi rappresentano un batti e ribatti fino ai punti di Valenti e capitan Bennardo a pareggiare il conto dei set (30-32). Nel terzo il Messina Volley si porta avanti di due lunghezze (7-5), ma poi viene raggiunto (10-10). Si viaggia punto a punto fino al nuovo doppio vantaggio locale (17-15) con Mondello. Italia chiama la pausa, ma l’ace e la pipe di Mondello sanciscono il +5 (23-18) per il Messina Volley. Nuovo time-out ospite che accorcia (-2; 23-20), ma Scimone piazza il punto che riporta avanti le peloritane (25-20). Set successivo appannaggio delle locali (+4; 4-0) con Giovanna Biancuzzo, il pallonetto di Scimone e la palla a terra di Cannizzaro. Coach Italia chiama la pausa, ma due ace consecutivi di G. Biancuzzo tracciano il +7 (9-2). Nuovo time-out ospite che sortisce gli effetti sperati con Valenti e Bennardo ad accorciare (-4; 9-5).

E’ adesso mister Cacopardo a chiamare la pausa, con Cannizzaro a firmare il +6 (15-9). Il team di Siracusa si ricompatta e reagisce tanto da realizzare il break che gli consente di trovare il pari (17-17) con due spunti di Valenti. Bennardo porta avanti le ospiti (+1; 17-18), ma Cannizzaro pareggia (18-18). Si viaggia punto a punto fino al doppio vantaggio del Siracusa sempre con Valenti (20-22). Cacopardo chiama il suo secondo discrezionale e dopo un batti e ribatti Valenti e Bennardo trascinano il match al tie-break (22-25). Il muro di G Biancuzzo e il pallonetto di Scimone aprono il quinto set (+2; 3-1) in favore delle peloritane, ma due volte Valenti pareggia (3-3). L’equilibrio predomina fino al pallonetto di Laganà a dare il vantaggio locale (+1; 8-7). Mondello e Spadaro allungato (+36; 10-7), ma le ospiti pareggiano (10-10). Coach Cacopardo chiama la pausa, ma il team di Siracusa va avanti (+1; 12-13). Il punto di Perticone chiude il match in favore del Siracusa (12-15).

“Come previsto è stata una partita molto difficile – commenta mister Cacopardo a fine partita – e purtroppo è andata male. Secondo me non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione e l’eccessiva tensione ci ha fatto un brutto scherzo. Abbiamo giocato il primo set molto contratti, mentre nel secondo abbiamo preso un buon ritmo gara ma alcuni episodi ci sono andati contro. Una partita di questo genere la si può mettere in conto, però dispiace in quanto nel quarto set avevamo preso un vantaggio che ci poteva permettere di chiudere la partita.

Bisogna dire comunque che abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con giocatrici molto brave in difesa e che cambiano continuamente il colpo di attacco. Adesso bisogna tornare in palestra e continuare il nostro lavoro in vista di un altro importante incontro in trasferta. Ci sono ancora tutte le partite del girone di ritorno e dobbiamo essere subito bravi a rimetterci subito in carreggiata e giocare al meglio delle nostre possibilità”.

Messina Volley – Genovese Volley Siracusa 2-3 (25-19; 30-32; 25-20; 22-25; 12-15)

Messina Volley: Biancuzzo G. 10, De Grazia, Panarello, Mondello 22, Laganà 10, Scimone 15, Perdichizzi, Sorbara, Cannizzaro (Cap.) 14, Raineri, Spadaro 6, Biancuzzo Y. (Lib. 1), Scarfì (Lib. 2). All. Cacopardo.

Genovese Volley Siracusa: Calcagno, Mangano, Cantalanotte, Maltese 3, Perticone 6, Caniglia 5, Bennardo (Cap.) 16, Valenti 33, Di Martino 5, Iemulo (Lib.). All. Italia.