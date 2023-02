Messina sprecone, contro la Fidelis Andria è 0-0: Curiale protesta per un calcio di rigore | CLASSIFICA

19 Febbraio 2023 16:37

Una ghiotta occasione persa. Il Messina si fa fermare in casa, al ‘Franco Scoglio’, sul punteggio di 0-0 dalla Fidelis Andria, squadra che occupa l’ultimo posto nel campionato di Serie C Girone C. Passo falso per i ragazzi di mister Raciti che non riescono a trovare la via del gol, sprecano due ghiotte occasioni e protestano per un episodio dubbio che vede protagonista Curiale in area di rigore.

Nel primo tempo il Messina fa la partita, si rende pericoloso, ma non riesce a trovare la via del gol. Kragl è sempre pericoloso tanto in fase di rifinitura, tanto con le solite conclusioni dalla distanza, ma senza mai creare evidenti problemi al portiere ospite. La Fidelis Andria sfonda spesso sulla destra ma trova Fumagalli sempre attento. Al 39′ tifosi e giocatori del Messina protestano in maniera accesa per un contatto in area tra Borg e Curiale: l’attaccante peloritano finisce giù, ma per l’arbitro è tutto regolare. Curiosa statistica: il Messina non riceve un calcio di rigore a favore dalla prima giornata dello scorso campionato. Si va a riposo sullo 0-0.

A inizio ripresa il Messina va vicinissimo al gol con Curiale che si divora un gol incredibile, un semplice appoggio in rete, da dentro l’area piccola a portiere battuto, che l’esperto attaccante svirgola clamorosamente mandando a lato del palo sinistro. L’imprecisione dei centravanti siciliani continua anche dopo il cambio fra Curiale e Perez: proprio il nuovo entrato, al 43′, ha un’occasione d’oro a tu per tu con il portiere avversario ma lo centra in pieno fallendo un’altra chance fondamentale per i tre punti. Gara che, un errore dopo l’altro, termina a reti bianche. Il Messina mastica amaro e spreca una buona occasione per risalire la china.

In vetta il Catanzaro si riscatta dalla sconfitta della scorsa giornata contro la Viterbese e lo fa a suon di gol. I calabresi, primi in classifica a quota 73 punti, supera per 6 reti a 0 il malcapitato Monopoli. Le reti portano le firme di Iemmello (2), Vandeputte (2), Biasci e Brignola. Per i giallorossi, candidati alla promozione in B, sono 74 gol in stagione: con 10 gare dal termine, il traguardo dei 100 gol in campionato non è poi così complicato da raggiungere.

Risultati 28ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 19 febbraio

ACR Messina-Fidelis Andria 0-0

Avellino Viterbese 0-2

Catanzaro-Monopoli 6-0

Foggia-Juve Stabia 3-0

Monterosi Tuscia-Gelbison 0-1

Pescara-Giugliano 1-1

Picerno-Latina 1-0

Taranto-Audace Cerignola 0-0

Turris-Potenza 0-1

Virtus Francavilla-Crotone 1-2

Classifica Serie C Girone C