Serie C, ancora super Messina! Un gol per tempo e Latina ko: si avvicina la zona salvezza | CLASSIFICA

25 Febbraio 2023 16:33

La cura Raciti funziona nella sponda siciliana dello Stretto. Il Messina firma l’ottavo successo in campionato e continua a risalire la china provando a raddrizzare una stagione difficile, ma che sembra potersi raddrizzare con un ritmo addirittura da Playoff. Sognare è lecito, i punti dal gruppone in lotta per la 10ª piazza sono 7 e i peloritani vengono da 10 punti raccolti nelle ultime 5. Per ora però, è bene fare un passo alla volta.

Lo 0-2 di oggi è molto importante in chiave salvezza, conferma un buon trend in trasferta con mister Raciti e arriva senza subire reti. La gara, storicamente, non è facile: il Messina a Latina non ha segnato neanche una volta nei precedenti fra le due squadre. Superato il quarto d’ora di gioco, Alessio Riccardi, talentino scuola Roma, prima scappa via sulla destra e mette in mezzo per Belloni che spara fuori da ottima posizione, poi si mette in proprio e spaventa Fumagalli con una conclusione alta sulla traversa. Al 27’ il Messina passa in vantaggio. I siciliani trovano la difesa del Latina scoperta e la sorprendono con un’azione di qualità che inizia da Perez, passa per Kragl che serve in area Marino che non sbaglia davanti al portiere avversario. Peloritani in vantaggio 0-1 a fine primo tempo.

Nella ripresa il Latina si fa più pericoloso, ma al 69’ subisce il raddoppio. Una punizione velenosa del solito Kragl trova Trasciani che di testa trova lo 0-2 e rimedia anche una piccola ferita con tanto di bendaggio annesso. Il Latina accusa il colpo ma prova subito a reagire: al 73’ Rosseti batte a rete dal centro dell’area, la conclusione viene deviata e finisce fra le mani di Fumagalli.

Nel finale ottima gestione del vantaggio del Messina che corre pochi rischi e riparte con personalità pur senza trovare la via del gol. In vetta il Catanzaro supera 1-4 la Juve Stabia consolidando, una volta di più, la prima posizione in campionato a +22 sul Crotone fermato sullo 0-0 dal Turris.

Risultati 29ª Giornata Serie C

Sabato 25 febbraio

Ore 14:30

Avellino-Virtus Villafranca 0-1

Crotone-Turris 0-0

Gelbison-Giugliano 1-1

Juve Stabia-Catanzaro 1-4

Latina-ACR Messina 0-2

Viterbese-Picerno 1-1

Ore 17:30

Audace Cerignola-Pescara

Fidelis Andria-Foggia

Monopoli-Monterosi Tuscia

Potenza-Taranto

Classifica Serie C Girone C