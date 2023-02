Da Riyad a Milano, il derby è sempre nerazzurro! Lautaro incorna il Milan: Inter seconda | CLASSIFICA

5 Febbraio 2023 22:45

Dalla Supercoppa di Riyad a Milano, due ‘Derby della Madonnina’ giocati nello spazio di poco meno di 3 settimane. Tutti e due colorati di nerazzurro. Dal 3-0 in Arabia Saudita all’1-0 di questa sera, l’Inter si toglie due belle e pesanti soddisfazioni dopo aver perso la stracittadina del girone d’andata. Netta la differenza nel punteggio fra le due gare, quello che non cambia è il dominio dell’Inter in campo.

Se nel derby fuori dai confini italiani l’Inter aveva colpito con cinismo il Milan in ogni ripartenza, questa volta i nerazzurri fanno la partita e schiacciano i cugini chiudendo con il 74% di possesso palla i primi 45′ minuti. Il motivo è da ricercare nel modulo del Milan: Pioli sceglie di posizionarsi a specchio rispetto a Inzaghi, con un 3-5-2 ancora tutto da valutare sul lungo periodo, con Messias in mediana, due punte di peso (Origi e Giroud) e Leao in panca. Del resto, forzare un 4-2-3-1 senza Maignan, Tomori e Bennacer avrebbe avuto senso nella forma, ma non nell’interpretazione.

Senza automatismi e contro una squadra che padroneggia lo stesso modulo in maniera nettamente superiore, ne viene fuori un primo tempo con 0 tiri in porta, rare azioni oltre la metà campo e un senso di incertezza generale. Quantomeno, rispetto ai 4 gol presi contro la Lazio e ai 5 contro il Sassuolo, i rossoneri subiscono di meno. Solo 1 il gol, ma decisivo: il colpo di testa di Lautaro che sugli sviluppi di un corner buca Tatarusanu.

Nella ripresa con gli ingressi di Leao, Brahim Diaz e Saelemakers il Milan si fa più aggressivo, mascherando qualche limite ma rischia due volte di subire il raddoppio: prima a Lukaku per fallo e poi a Lautaro per fuorigioco millimetrico vengono annullate due reti. Finisce 1-0 per l’Inter che sale solitaria al secondo posto dietro un super Napoli, vincitore oggi 0-3 sul campo dello Spezia. Per il Milan è l’ennesimo stop, meno pesante degli altri, ma con tante incognite ancora da dissipare all’orizzonte.

Risultati 21ª Giornata di Serie A

Sabato 4 febbraio

Ore 15:00

Cremonese-Lecce 0-2 (58’ Baschirotto, 69’ Strefezza)

Ore 18:00

Roma-Empoli 2-0 (2’ Ibanez, 6’ Abraham)

Ore 20:45

Sassuolo-Atalanta 1-0 (55’ Laurentiè)

Domenica 5 febbraio

Ore 12:30

Spezia-Napoli 0-3 (47’ Kvaratskhelia, 68’ 73’ Osimhen)

Ore 15:00

Torino-Udinese 1-0 (49’ Karamoh)

Ore 20:45

Inter-Milan 1-0 (35’ Lautaro Martinez)

Lunedì 6 febbraio

18:30

Verona-Lazio

20:45

Monza-Sampdoria

Martedì 7 febbraio

Ore 20:45

Salernitana-Juventus

