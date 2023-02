Basket, il derby di Messina lo vince la Gold & Gold: Fortitudo sconfitta 82-75

13 Febbraio 2023 17:50

La Mercato dell’Oro Gold & Gold Messina non si ferma più e trionfa nel sentissimo derby con la Fortitudo per 82-75, al termine di un match ricco di emozioni e colpi di scena. Ancora un successo, quindi, per la truppa allenata da Pippo Sidoti, che allunga la striscia positiva ad otto vittorie e la proiettano al terzo posto della classifica del girone siciliano – calabrese della serie C Gold. Maestosa la prestazione di Leonardo Di Dio, top scorer del derby con 23 puti e doppia cifra anche per Linde (13), Mancasola (11) e Zivkovic (11). Unica nota stonata la differenza canestri non ribaltata per alcune ingenuità finali.

A parte l’inizio equilibrato, dopo essere andata sotto di cinque lunghezze (12-17) nel primo periodo, la Basket School con un break di 12-0, protagonisti Zivkovic, Di Dio, Linde, Tartamella e Mancasola, si porta a condurre e chiude sul 27-20 alla prima sirena. Il dominio degli scolari si concretizza nella seconda frazione. Decisiva la grande difesa a zona orchestrata da coach Sidoti che manda in tilt la Fortitudo. Un altro break all’inizio del secondo periodo, fa volare i padroni di casa sul +17 (37-20), decisive le triple di Linde, Scimone e alle conclusioni di Leo Di Dio e Maddaloni. Mancasola è costretto alla panchina per problemi di falli, Bellomo tiene a galla i suoi (37-27), ma un nuovo break di 10-1, confezionato da Zivkovic, Maddaloni (4), e Scimone (3+1) consente alla Gold & Gold di chiudere il primo tempo sul +19 (47-28).

La reazione degli ospiti arriva nella ripresa, ma prima gli scolari, con uno scatenato Di Dio, toccano il massimo vantaggio sul +23 (56-33). Magarinos trascina i suoi, il break di 10-0 riporta la Fortitudo sul -14 (60-46). Botta e risposta dall’arco tra Bellomo, Linde e Zivkovic. Il canestro di Iannicelli fissa il punteggio sul 66-53 alla mezzora. Nell’ultimo quarto i verdi tentano in ogni maniera di riportarsi in partita, Magarinos, Bellomo e Yeyap accorciano lo svantaggio fino al -6 (68-62). La Basket School non molla e riesce a controllare il vantaggio. La rincorsa della Fortitudo si blocca con l’uscita dal campo di Bellomo (20 punti), espulso per proteste. La Gold & Gold si riporta sul +13 (81-68), ma nel finale, cinque punti di Caldwell e i liberi di Magarinos (21 punti alla fine) consentono agli ospiti di mantenere il vantaggio della differenza canestri. Infatti, all’andata si erano imposti di otto punti. Finisce 82-75, con la Basket School a festeggiare la vittoria a centrocampo e la Fortitudo a raccogliere gli applausi dei suoi tifosi.

Gli scolari possono così osservare il turno di riposo al terzo posto solitario, in attesa della prossima partita in programma sabato 25 a Reggio contro la Vis.

Gold & Gold Messina – Fortitudo Messina 82-75

Parziali: 27-20, 20-8 (47-28), 19-25 (66-53), 16-22

Gold & Gold Messina: Maddaloni 6, Obitsoe n.e., Freni n.e., Di Dio 23, Stroscio n.e., Scimone 7, Tartamella 8, Linde 13, Mancasola 11, Zivkovic 11, Cordaro 2. Allenatore: Pippo Sidoti

Fortitudo Messina: Bellomo 20, Mollica 4, Ottoborgo, Magarinos 21, Caldwell 5, Cavalieri S. 3, Iannicelli 6, Mento n.e., Giannullo, Giovani, Terzi n.e., Yeyap 16. Allenatore: Claudio Cavalieri

Arbitri: Alessandro Lorefice e Matteo Filesi

Note: Uscito per cinque falli Bellomo