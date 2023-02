Inter, Bologna è ancora letale: Orsolini stende i nerazzurri, il Napoli è imprendibile | CLASSIFICA

26 Febbraio 2023 14:43

Una stagione dopo Bologna è ancora letale per l’Inter. L’anno scorso il recupero contro i felsinei costò lo scudetto ai nerazzurri, quest’anno potrebbe aver spento le pochissime speranze rimaste di rimonta sul Napoli. I partenopei sono padroni del loro destino ormai da qualche mese: dopo il successo di ieri sull’Empoli e il ko odierno dell’Inter, i punti di vantaggio sono 18.

Passo falso pesante per i nerazzurri che dopo la dispendiosa prova di Champions League contro il Porto rinunciano (tra infortuni e turnover) a Skriniar, Di Marco e Barella. Il Bologna dell’ex Thiago Motta non fa sconti, gioca una partita attenta e grintosa, si vede annullare un gol a Barrow e colpisce la traversa con Soriano. Il primo tempo è di marca essenzialmente emiliana, nella ripresa l’Inter prova a venire fuori ma Lukaku spara a salve. A deciderla è Orsolini che conferma il suo gran momento di forma: un lancio dalla metà campo coglie impreparata la difesa nerazzurra e l’esterno scuola Juve batte Onana per il gol che porta il Bologna appena sotto la zona Europa.

Classifica Serie A