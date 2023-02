Serie A: il Napoli vola, Di Maria riavvicina la Juve all’Europa, romane e milanesi ok. Risultati e classifica

19 Febbraio 2023 23:00

Il Napoli che vola coi due “terribili”, Di Maria che brilla, milanesi ok di corto muso e grande bagarre Europa. Insomma, la solita. Anche la 23ª giornata di Serie A ha confermato quella che è ormai la linea che ha preso il campionato. Gli azzurri fanno torneo a sé e volano a Sassuolo con due super gol di Kvaratskhelia e Osimhen nell’anticipo del venerdì, mentre Milan e Inter rispondono contro Monza e Udinese grazie a Messias e Mkhitaryan. Il distacco, però, rimane evidente (-15), e a meno di suicidi francamente impensabili – ma gli scaramantici napoletani staranno facendo corna – festeggeranno l’attesissimo Scudetto con largo anticipo, pensando anche in maniera tranquilla agli ottavi di Champions in settimana.

Dietro, toppa l’Atalanta, battuta in casa dal sempre più sorprendente Lecce dell’ex Reggina Baroni. Così si accentua la bagarre, in cui ne approfitta la Lazio di Sarri e del solito Immobile, il quale con una doppietta sbanca da solo Salerno. Sorride la Juve dopo il pari in Europa: il solito Di Maria, dopo il vantaggio di Kean, avvicina i bianconeri di Allegri al piazzamento europeo, comunque ancora distante 9 punti. A chiudere il weekend, la Roma contro il Verona. Basta l’1-0. Ed è aggancio al terzo posto al Milan. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI SERIE A 23ª GIORNATA

VENERDI’ 17 FEBBRAIO

ore 20.45

Sassuolo-Napoli 0-2 (12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen)

SABATO 18 FEBBRAIO

ore 15.00

Sampdoria-Bologna 1-2 (27′ Soriano, 68′ Sabiri, 90′ Orsolini)

ore 18.00

Monza-Milan 0-1 (31′ Messias)

ore 20.45

Inter-Udinese 3-1 (20′ Lukaku, 43′ Lovric, 73′ Mkhitaryan, 89′ Lautaro)

DOMENICA 19 FEBBRAIO

ore 12.30

Atalanta-Lecce 1-2 (4′ Ceesay, 74′ Blin, 87′ Hojlund)

ore 15.00

Fiorentina-Empoli 1-1 (29′ Cambiaghi, 85′ Cabral)

(29′ Cambiaghi, 85′ Cabral) Salernitana-Lazio 0-2 (60′ Immobile, 69′ rig. Immobile)

ore 18.00

Spezia-Juventus 0-2 (32′ Kean, 66′ Di Maria)

ore 20:45

Roma-Verona 1-0 (19′ Solbakken)

LUNERDI’ 20 FEBBRAIO

ore 20:45

Torino-Cremonese

CLASSIFICA SERIE A