Serie D, Catania travolgente: poker al Locri. Sconfitte per Vibonese e Lamezia Terme | CLASSIFICA

19 Febbraio 2023 17:03

Scontro al vertice nella 24ª Giornata del Girone I di Serie D, il Catania fa visita al Locri 1909 e torna in Sicilia facendo bottino pieno. Gli etnei si confermano la squadra più forte del campionato superando per 0-4 i calabresi, secondi in classifica ma distanti attualmente 17 punti, divario difficilmente colmabile nelle gare che mancano alla fine della stagione.

Il Locri deve guardarsi le spalle dal S. Agata che, dopo il successo sul Licata, dista appena un punto in classifica. Brutta sconfitta per il Lamezia Terme, la 4 nelle ultime 5 giornate, che cade in casa contro il Trapani che mette proprio i calabresi nel mirino, distanti appena 1 punto. Sconfitta anche la Vibonese per 1-0 sul campo del Paternò.

Risultati 24ª Giornata Serie D Girone I

Sabato 18 febbraio

Castrovillari-Mariglianese 0-1

Domenica 19 febbraio

AS Acireale-Santa Maria Cilento 2-0

Cittanovese-San Luca 0-0

Lamezia Terme-Trapani 0-1

Locri 1909-Catania 0-4

Paternò Vibonese 1-0

Canicattì-USD Ragusa 0-0

S. Agata-Licata 3-0

Sancataldese-Real Aversa 2-0

Classifica Serie D Girone I