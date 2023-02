Il Locri non sbaglia un colpo: 0-2 nel derby con la Vibonese. Lamezia ko, Catania a rischio testacoda | CLASSIFICA

12 Febbraio 2023 17:19

Il Locri 1909 non si ferma più! Quarto successo consecutivo per la formazione amaranto, il 13° stagionale, più dolce se ottenuto nel derby calabro contro la Vibonese. Di Carella e Ficara le reti che valgono 3 punti importanti per blindare la seconda posizione in classifica. Davanti il Catania vince ancora, resta saldamente primo con un solido +14, ma rischia il testacoda contro la Mariglianese ultima in classifica: etnei costretti a rimontare l’iniziale svantaggio con due reti nella ripresa.

Altro stop per il Lamezia Terme sconfitto 3-2 da Santa Maria Cilento: per i lametini è il 3° ko nelle ultime 5 gare. La zona Playoff rischia di allontanarsi. Sconfitta casalinga anche per il San Luca battuto 0-2 dal S. Agata.

Risultati 23ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 12 febbraio

Ore 14:30

Catania-Mariglianese 2-1

Real Aversa-AS Acireale 1-0

San Luca-S. Agata 0-2

Santa Maria Cilento-Lamezia Terme 3-2

Vibonese-Locri 1909 0-2

Ore 15:00

Licata-Paternò 2-1

Sancataldese-Castrovillari 1-2

Trapani-Canicattì 3-0

USD Ragusa-Cittanovese 1-0

Classifica Serie D Girone I